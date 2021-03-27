Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
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Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Can kaybının artmasından endişe duyuluyor.
Mısır'ın güneyindeki Sevhac kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu içinde yolcu bulunan çok sayıda vagonun devrildiği duyuruldu. Yolcuların vagonlarda mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybettiğini 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mısır medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.