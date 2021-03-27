Video Yaşam Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı
27.03.2021 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 04:50
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede dehşet saçan boksör kamerada! Önüne gelene böyle saldırdı 27.03.2021 | 10:12
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 03:31
Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video 27.03.2021 | 09:31
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 01:21
Hatay'da barışmak için çağırdığı arkadaşını öldüren şahıs kayıplara karıştı 27.03.2021 | 10:12
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 02:26
İstanbul'da 60 adrese fuhuş operasyonu! 24 kişi böyle gözaltına alındı 27.03.2021 | 10:09
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 06:26
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 66 yaralı 27.03.2021 | 10:06
Berat Kandili nedir? Bu gece tüm günahlar affedilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan Berat Kandili özel duası 03:31
Berat Kandili nedir? Bu gece tüm günahlar affedilir mi? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'dan Berat Kandili özel duası 27.03.2021 | 10:02
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 01:07
İstanbul'da trafikte inatlaşan sürücülerin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 27.03.2021 | 09:54
25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu 00:11
25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu 27.03.2021 | 09:56
Bursa'da sokak ortasında genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık hakkında flaş karar 00:38
Bursa'da sokak ortasında genç kıza bakarak mastürbasyon yapan sapık hakkında flaş karar 27.03.2021 | 09:36
Samsun'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılan altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat kamerada 01:19
Samsun'da ele geçirildi! Ceylan derisine yazılan altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat kamerada 27.03.2021 | 08:45
İstanbul'da sosyetik lüks eğlence mekanında skandal görüntüler! Baygınlık geçiren kadın... 02:56
İstanbul'da sosyetik lüks eğlence mekanında skandal görüntüler! Baygınlık geçiren kadın... 27.03.2021 | 08:28
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile eşini sokak ortasında öldürdü! Olay yerinden görüntüler... 03:02
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile eşini sokak ortasında öldürdü! Olay yerinden görüntüler... 27.03.2021 | 08:28
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı 01:33
Samsun'da silahlı kavga 1'i kadın 3 yaralı 27.03.2021 | 08:28
İzmir'de kadın cinayeti dehşeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü... Son paylaşımı yürekleri yaktı 03:10
İzmir'de kadın cinayeti dehşeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü... Son paylaşımı yürekleri yaktı 27.03.2021 | 08:28
2021 Berat Kandili mesajları! En güzel anlamlı dualı Berat Kandili kısa ve uzun mesajları | KANDİL MESAJLARI 02:45
2021 Berat Kandili mesajları! En güzel anlamlı dualı Berat Kandili kısa ve uzun mesajları | KANDİL MESAJLARI 27.03.2021 | 08:21
Berat Kandili gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor: Berat Kandili gecesinde bütün günahlar affedilir mi? 01:40
Berat Kandili gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor: Berat Kandili gecesinde bütün günahlar affedilir mi? 27.03.2021 | 08:12
TRT EBA TV 27 Mart 2021 Cumartesi HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (27 Mart 2021 Cumartesi) HAFTA SONU Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 27.03.2021 | 06:29
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU 27 Mart Cumartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! HAFTA SONU (27 Mart Cumartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 27.03.2021 | 06:23
220 kilogram kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemikten koptu | Video 00:06
220 kilogram kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemikten koptu | Video 26.03.2021 | 22:37
Adana'da dehşet! Telefonla randevulaştığı kişiler boğazını keserek öldürdü | Video 02:10
Adana'da dehşet! Telefonla randevulaştığı kişiler boğazını keserek öldürdü | Video 26.03.2021 | 17:19

Mısır'da iki treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Can kaybının artmasından endişe duyuluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mısır'ın güneyindeki Sevhac kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu içinde yolcu bulunan çok sayıda vagonun devrildiği duyuruldu. Yolcuların vagonlarda mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybettiğini 66 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mısır medyası, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu aktardı. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin kaza bölgesindeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA