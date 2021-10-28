Video Yaşam MİT ve Diyarbakır Emniyeti'nden terör operasyonu: 7 tutuklama | Video
MİT ve Diyarbakır Emniyeti'nden terör operasyonu: 7 tutuklama | Video

MİT ve Diyarbakır Emniyeti'nden terör operasyonu: 7 tutuklama | Video

28.10.2021 | 08:43

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile MİT koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmasında faaliyet gösteren şüphelere yönelik İstanbul ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT, Diyarbakır ve İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şüphelileri, sahte pasaport ve sahte kimlik çıkararak yurt dışına kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 13 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları tamamlanan 9 şüpheliden 7'si sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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