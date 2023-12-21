MİT ve Emniyetten DHKP/C’ye kritik operasyon: Aranan örgüt üyesi yakalandı | Video
İstanbul’da MİT ve Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Caner Koç yakalandı.
Zanlı, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. DHKP/C mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
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