MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince düzenlenen ortak operasyon sonucu sahte pasaport şebekesi çökertildi. Şahısların sahte pasaportları 2 bin euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.
02.01.2025 - 06.01.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda İstanbul İlçesi Esenyurt'ta bulunana iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kargolanmak üzere bekletilen hediyelik eşya kutusu içinde zulalanmış vaziyette sahte kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, pasaport ele geçirildi. Ayrıca, sahte belgelerin gönderimini yaptığı tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
SAHTE BELGELERİN YAPILDIĞI YERLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Devam eden çalışmalar neticesinde ele geçirilen sahte belgelerin üretiminin yapıldığı Beyoğlu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde bulunan adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 4 şüpheli şahıs yakalanırken, bin 150 adet pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, sürücü belgesi, lazer kazıma ve markalama makinaları, laminasyon makinaları, kart basım makinaları, mor ışık cihazları, yazıcılar, bilgisayarlar, NFC cihazları, kart okuma cihazları, tarayıcılar, pasaport ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Emniyette işlemleri biten 9 şahıs adliyeye sevk edildi. 8 Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şahısların sahte pasaportları 2 bin Euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:44
MİT ve emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı 15.01.2025 | 13:01
01:52
Ümraniye'de kadınların kavgası kamerada | Video 15.01.2025 | 12:35
08:29
01:07
2 saatte 1.554 lira para toplayan dilenciye suçüstü | Video 15.01.2025 | 12:23
01:53
02:47
02:37
01:16
Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı | Video 15.01.2025 | 12:02
01:54
01:56
02:52
06:57
Arnavutköy'de yaşlı adama, servis minibüsü çarptı | Video 15.01.2025 | 10:54
03:21
Evlerinde cephanelik çıktı, "Şok olduk" diye savunma yaptılar | Video 15.01.2025 | 10:20
01:14
Otomobil, altına aldığı motosiklet sürücüsünü ezdi | Video 15.01.2025 | 10:05
06:26
Yalova'da faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video 15.01.2025 | 09:50
01:43
00:49
Malatya'da kontrolden çıkan tır yan yattı: 2 ölü 1 yaralı | Video 15.01.2025 | 09:24
01:01
02:10
04:27
Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video 15.01.2025 | 09:08