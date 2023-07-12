Mızrak balığını köpekbalığı diye taşladılar | Video
Antalya’da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem olurken, söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.
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