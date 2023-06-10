MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın | Video
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı.
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