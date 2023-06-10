MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın | Video 10.06.2023 | 10:00 Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi. Fabrikaya itfaiye ve ambulans sevk edildi.