Video Yaşam MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı!
MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı!

MLKP'li terörist Trabzon’da yakalandı!

12.11.2021 | 12:57

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Trabzon’da MLKP Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan  aranan ve hakkında hapis cezası bulunan M.S.(39) isimli kişi yakalandı.

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ,Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerinin sol terör örgütleri ve menjinal sol grupların faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarında Trabzon'da MLKP Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S .(39)isimli kişi yakalandı. Terörle Mücadele ekiplerinin kent genelindeki incelediği kameralarda tespit ettiği örgüt üyesini kıskıvrak yakaladı. Emniyet müdürlüğüne getirilen örgüt üyesi M.S'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere organize gruplar ve tüm şer odaklarına yönelik mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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