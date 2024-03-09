Video Yaşam Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

09.03.2024 | 13:47

Mersin polisinin yaptığı çalışmada mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.

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Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'de mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen bir tır takibe alındı. Bir süre takip edilen tır operasyonla durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı arama da tırın kasasında yüklü bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.

Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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