Video Yaşam Mobilya fabrikasındaki yangın, kontrol altına alındı | Video
Mobilya fabrikasındaki yangın, kontrol altına alındı | Video

Mobilya fabrikasındaki yangın, kontrol altına alındı | Video

11.10.2023 | 09:54

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altın alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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