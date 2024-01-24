Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video 24.01.2024 | 12:32 Diyarbakır’da Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dicle Elektrik'in elektrik onarım çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Çınar ilçesinde çalışan bir grup işçi mola verdikleri esnada halay çekti. O esnada köpeği de aralarına alan grup, köpekle halaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.