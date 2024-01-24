Mola yapan işçilerin köpekle halayı kamerada | Video
Diyarbakır’da Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin elektrik onarımı için gittikleri Çınar ilçesine bağlı mahallede verdikleri mola sırasında köpekle halay çekmeleri güldürdü.
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