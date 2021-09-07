Video Yaşam Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video

Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video

Motokurye gibi davranan şahısların oto hırsızlık teşebbüsü kamerada | Video
07.09.2021 | 11:46

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Maltepe’de film sahnelerini aratmayacak hırsızlık girişimi yaşandı. Kendilerine motokurye imajı verip mahallede motosikletle gezinen iki şahıs, gözlerine kestirdikleri otomobili çalmaya çalıştı. Otomobilin alarmını devre dışı bırakmak için kaputu dakikalarca açmaya çalışan şahıslar, inşaat bekçisinin dikkati sayesinde aracı çalamadan oradan uzaklaştı. Aracıyla yaşlılara ve engellilere yardım ederek hayır işi yapan Sakine Akova, aracının çalınmaktan kurtulmasıyla mutluluk yaşadı. Hırsızlık teşebbüsü güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, Maltepe'de 5 Eylül günü sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Sabah saatlerinde mahallede kendilerine motokurye süsü vererek sokaklarda dolaşıp adres arama bahanesiyle dikkat çekmemeye çalışan iki kişi, o sırada şehir dışında olan Sakine Akova'nın otomobilini gözlerine kestirdi. Önce otomobilin kapısını zorlayan iki kişi sonra kaputu açıp aracın alarmını devre dışı bırakmaya çalıştı. Olay yerine yakın bölgede inşaat halinde bulunan bir binanın gece bekçisi olayı fark edip şahıslara seslendi. Bekçinin kendilerine seslendiği şahıslar aracın yanından uzaklaştı. Şehir dışından evine dönen Sakine Akova, güvelin kamera kayıtlarını izleyip hırsızlık teşebbüssünü görünce adeta şoke oldu. Aracıyla çevresindeki yaşlı insanlara, hayvanlara, engelli bireylere hayır işi yapan Sakine Akova, aracının çalınmaktan kurtulmasıyla büyük sevinç yaşadı. Kendini hayır işlerine adayan Sakine Akova aracının çalınması durumunda çevresindekilere yardım edemeyeceğini belirtti.

Araç sahibi Sakine Akova, "Pazar sabahı idi. Sabah 6 gibiydi. Araç hemen şu arka tarafta araçların önünde duruyordu. Yan taraftaki inşaattan da bizim arkadaşımız olan inşaat bekçisi sağ olsun o görmüş. Bir motor geliyor, kurye süsü verilmiş motora , farklı bir motor çünkü. Aracın yanına motoru park ediyor. Yaklaşık üç dört dakika kaputu açmaya çalışıyor. Kaputu açmaya çalışıyor arabada çünkü alarm var. Alarmı devre dışı bırakması için kaputu açması gerekiyor. Eğer başarabilseydi şu an aracım elimde olmayacaktı. Sağ olsun arkadaşımız Hasan bey sayesinde aracımızı kurtardık.

Ben yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak çevremdeki insanlarla beraber el birliğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Engelli dostuyum. Yaşlı ve huzur evlerinin dostlarıyım. Kanatsız melekleriyim, onların bana takmış oldukları bir lakap. Onların ihtiyaçlarını temin edip bu araçla götürüyorum. Örnek vermek gerekirse engelli bir kişi dışarı çıkmak istiyor, çıkamıyor imkanı yok , maddi durumu müsait değil, ailesi müsait olmayabiliyor. Gidiyorum evinden alıyorum, onlarla birlikte eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz, güzel vakit geçirip tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu araba olmasa ben bunların hiç birini yapamam, benim araba alacak imkanım da yok. Elimizde olan bu, bu da kardeşimin toparladığı bir araç" dedi.

Öte yandan kendisine moto kurye süsü veren şahsın otomobili çalma teşebbüsü kameraya yansıdı. Görüntülerde iki şahıs park halindeki otomobilin yanına geliyor. Şahıslar aracın kaputunu açmaya çalışıyor, daha sonra bekçinin kendilerine seslenmesiyle aracın yanından uzaklaşıyorlar.

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