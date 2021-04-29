Video Yaşam Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video

Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
29.04.2021 | 09:14

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Çekmeköy’de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.

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Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.

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