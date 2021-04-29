Motokurye ile otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
04:08
İstanbul TEM'de trafik yoğunluğu! 17 günlük tam kapanma göçü kamerada... 29.04.2021 | 08:56
02:21
01:47
01:05
01:07
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı 29.04.2021 | 08:48
01:03
Malatya'da satırlı ve bıçaklı dehşet! Komşular birbirine girdi: 10 yaralı 29.04.2021 | 08:44
05:24
Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı 29.04.2021 | 08:37
00:23
02:21
02:53
Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen otomobil alev alev yandı | Video 29.04.2021 | 08:00
00:32
00:32
03:33
00:34
Bingöl'de hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü 28.04.2021 | 17:20
00:50
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu | Video 28.04.2021 | 17:17
01:37
02:41
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek | Video 28.04.2021 | 16:46
06:02
00:10
İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video 28.04.2021 | 16:30
Çekmeköy’de hafif ticari araç sürücüsüyle motokurye arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu olayda kavgaya karışanlar birbirlerine motor kaskıyla vurdu.
Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Çekmeköy'de Barbaros Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde ilerlerken motosikletli kuryeyi yolda sıkıştırdı. Sıkışan motosikletli kurye ile hafif ticari araç arasında küfürlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada hafif ticari araç sürücüsü, motosikletli kuryeye kaskla defalarca vurdu. Hafif ticari araç sürücüsüne tekmeler savuran motosikletli kuryenin darbesiyle hafif ticari aracın camı tuzla buz oldu. Çıkan kavgada tarafları çevre esnaf güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürerek, olay hakkında inceleme başlattı.