Video Yaşam Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Motokurye ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

31.12.2023 | 08:26

Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile motosikletlinin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi, Köprü Sokak-Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yol ayrımında meydana geldi. Akıncılar Sokak'tan Şehit Arif Çekiççioğlu Sokağa geçiş yapan Suat S. idaresindeki 59 ZJ 560 plakalı otomobil ile Köprü Sokak'tan Eski Balık Pazarı istikametine seyreden Engincan Y.'nin kullandığı 59 AEZ 939 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Engincan Y., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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