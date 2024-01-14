Motokurye kılığına giren torbacı yakalandı | Video
İzmir'de kendisine motokurye süsü vererek, motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin motosikletinde ve adresinde yapılan aramada ise yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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