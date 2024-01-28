Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı | Video 28.01.2024 | 10:26 Kağıthane’de motokurye kıyafetiyle kafeteryaya gelen silahlı saldırgan, husumetlisine ateş açtı. Kaçarken kafeteryada yakalanan saldırgan önce dövüldü sonra da kalçasından bıçaklandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis hem silahla ateş edeni hem de bıçaklayanı gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir kafeteryaya gelen Olcay Ç. (26) arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kafeteryaya, motokurye kıyafetiyle gelen ve kask takan Rasim Orkun S. (23), husumetlisi Olcay Ç.'ye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu Olcay Ç. bacaklarından vurularak yaralanırken, kaçmaya çalışan Rasim Orkun S. ise kalabalık tarafından önce darbedildi sonra da S.T. (17) tarafından baldırından bıçaklandı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

HUSUMETLİSİNİ VURDU, KAÇARKEN BIÇAKLANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan Olcay Ç., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rasim Orkun S. ise yine ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI DA YARALAYANI DA GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Rasim Orkun S.'nin üstünde ele geçirdiği ruhsatsız tabancaya el koydu. Rasim Orkun S.'yi kaçarken bıçaklayan S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

BIÇAKLANAN SALDIRGAN TEDAVİ SONRASI TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Rasim Orkun S. ise "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Rasim Orkun S.'nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet, Olcay Ç.'nin ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.