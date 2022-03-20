Video Yaşam Motokurye ve abisi tartıştıkları taksiciyi yumrukladı, demir sopayla aracını parçaladı | Video
Motokurye ve abisi tartıştıkları taksiciyi yumrukladı, demir sopayla aracını parçaladı | Video

Motokurye ve abisi tartıştıkları taksiciyi yumrukladı, demir sopayla aracını parçaladı | Video

20.03.2022 | 12:26

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Denizli’de hatalı sollama nedeniyle trafikte tartıştığı taksicinin önüne kıran motokurye ve abisi dehşet saçtı. Yumruk yedikten sonra eline aldığı demir sopayla içinde yolcuların bulunduğu taksiye defalarca vuran motokuryenin çağırdığı abisi ise yumrukladığı taksiciyi kanlar içinde bıraktı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; taksi şoförü Mehmet Fuat Çotak, arkadaşı olan 2 kadın yolcusunu alarak gitmek istedikleri yere doğru hareket etti. Fuat Çotak'ın gideceği konuma metreler kala, kısa süre önce sollama nedeniyle trafikte tartıştığı kendisine kızan motokurye H.P. makas atarak ışıklarda durdu. Motosikletten inen H.P. ile takside buluna sürücü ve yolcuların arasında tartışma çıktı. Bu esnada araçtan inen kadın yolcu, acelelerinin olduğunu belirterek H.P'nin motosikletini çekmemesi üzerine sinirlenip motoru düşürdü. Bu esnada küfüler savuran H.P.'ye taksi sürücüsü Çotak yumruk attı. Öfkeyle ayağa kalkarak motora yönelen H.P.'yi gören yolcu ve şoför araca binerek kapıları kapattı. Eline demir sopa alan H.P. defalarca araca vurarak hasar oluşturdu, elindeki telefonla abisini aradı. Bu esnada ihbarda bulunan yolcular, korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen polisler ile konuşan H.P., sakinleştirilmeye çalışılırken, sonradan olay yerine gelen abisi ise takside oturan Çotak'ı yumrukladı. Çotak kanlar içinde kalırken, H.P. ve abisi gözaltına alındı.

"SIRADA ABİSİ GELDİ VE ÇOK SAĞLAM BİR ŞEKİLDE YUMRUK ATTI"
Olayın sollama nedeniyle başladığını ve korku dolu anların yaşandığını belirten taksi şoförü Çotak, "Benim 2 tane bayan yolcum vardı ve ayrıca bunlar arkadaşımdı. KYK ışıklarında bir motorcuyu solladım ama sol şeritten gidiyordu ama ortalamıştı yolu. Işıklara yaklaşırken sıfıra sıfır makas attı. Allah'tan araba direk durdu yoksa çarpıyordum. Meğer o bilerek yapmış bunu. Araçtan indi direk yanıma geldi. Oysa benim sollamamı kafaya takmış, durmadan önüme onu koydu. Ama garipsiyoruz yani yolcularda aynı şekilde. Tamam, kusura bakma uzatmayalım çek motorunu acelemiz var dedim. Uzattıkça uzattı ve yolcum buna sinir olarak çıktı dışarıya. Şahsın yanına gitti motoru çekmesini birkaç kere söyledi. Çekmeyeceğim lan deyince yolcum motoru devirdi. Kadın yolcuya küfür etmeye başladı ve ben yumruk attım arkadaşa. Motora yönelip bir şey çıkaracağını anlayınca araca bindik. Levyeye benzer bir şey çıkardı ve araca vurmaya başladı. Aynayı ve rüzgarlığı kırınca camlara vurdu ve Allah'tan kıramadı. En son artık bunun abisi falan geldi. Ben ona bir şey söylediğim an arabada oturduğu sırada abisi geldi ve çok sağlam bir şekilde yumruk attı. Ardından olay bu şekilde tamamlandı" dedi.

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