Motokuryenin çarptığı yaşlı adamın metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video

Maltepe’de seyir halindeki motosikletli kurye yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce ileri savrulup yere düşen yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Maltepe saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan motokurye, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam metrelerce uzağa fırladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar olan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine gelen polis ekipleri ise motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GÜRÜLTÜ SESİNE DIŞARI ÇIKTIK"

Yaşanan kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Hakan Sevinç, "Yukarıdan gelen motokurye arkadaş seyir halinde olduğu sırada ara sokaktan çıkan araç yüzünden karşıya geçmekte olan vatandaşı görmeyerek çarptı. Biz de gürültüyü duyunca dışarı çıktık. Baktık ki yaşlı amca yerde yatıyor. Sanırım amcanın ayağında kırıklar oluşmuş. Ambulans çağırdık, alıp götürdüler. Burada zaten sık sık kazalar oluyor. Trafik ışığı olmaması kazalara sebebiyet veriyor" diye konuştu.