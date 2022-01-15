Video Yaşam Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada
Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

Motokuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada

15.01.2022 | 10:15

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İstanbul Kağıthane’de süratli bir şekilde seyreden motosikletli kurye ve arkadaşı, taksinin tamponuna çarpması sonucu yere savrularak yaralandı. Kaza anı kameralara yansırken, kurye ve arkadaşı yaralı olarak kurtuldu.

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Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sipariş yetiştirmek için motosikletle seyreden Emirhan Öztürk, sokak üzerinde süratli şekilde gitmeye başladı. Arkasında arkadaşı da olan Öztürk, o esnada yokuştan inerek yokuşa çıkan Mehmet Gedik (54) idaresindeki 34 TBH 16 plakalı taksinin tamponuna çarptı. Çarpma sonucu Öztürk ve arkadaşı yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Siparişi yetiştireyim derken canından oluyordu
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı Öztürk ve arkadaşını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Araçlarda da maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, sürücü Gedik ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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