Motor kısmı alev alan dolmuş paniğe neden oldu | Video
Uşak’ın Eşme ilçesinde bir dolmuşun motor kısmında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangın hızlı müdahaleyle birlikte büyümeden söndürülürken, olay anbean bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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