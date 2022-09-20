Motor üzerindeki infaz görüntüleri kan dondurmuştu! Cinayete o sözler neden olmuş! | Video

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ADANA'da berber Atakan Denizli'yi (19), sokakta takip edip tabancayla öldüren Özgür Tekin (21), arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. İkilinin bir süre önce tıraş olurken tartıştığı iddia edildi. İfadesinde, Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum diyen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan Atakan Denizli'nin vurulma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Denizli'nin, park halindeki motosikletine bindiği, Tekin'in ise tabancayla ateş açtığı görüldü. Saldırgandan kurtulmak isteyen Denizli'nin ise ayakkabısını fırlattığı ancak kurşundan kaçamadığı anlar da dikkati çekti.
'BABAMIN MEZARINA KÜFRETTİ'
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından yaptığı çalışmada eşkalini belirlediği şüpheli Özgür Tekin'i, bir arkadaşının Yenibey Mahallesi'ndeki evinde saklanırken yakaladı. Mahallede berberlik yapan Denizli?nin, bir süre önce tıraş ederken tartıştığı arkadaşı Tekin'in babasına küfrettiği öne sürüldü. Tartışmanın ardından Tekin'in, Denizli'ye husumet beslediği ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, "Babamın mezarına küfretti. Çok zoruma gitti. Ben de vurdum" diyen Özgür Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.