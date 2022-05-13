Video Yaşam Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video
Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video

Motorcu dostu bariyere 1 metre kala ölüme böyle gitmişler | Video

13.05.2022 | 12:07

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Hüseyin Sinan Turan (40) ve eşi Ayşenur Turan'ın (26), devrilen motosikletle 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala bariyerin altından geçerek, yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Turan çiftinin, viraja girerken devrilen motosikletle bariyerin altından geçtiği görüldü.

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Kentte şirkette çalışan 1,5 yıllık evli Hüseyin Sinan Turan ve Ayşenur Turan çifti, motosikletli bir grup arkadaşı ile pazar günü gezmek için Kızılcahamam ilçesine gitti. Dönüşte Hüseyin Sinan Turan'ın kullandığı 06 G 0080 plakalı motosiklet, D-100 kara yolunun Kızılcahamam Kargasekmez mevkisindeki virajda devrildi. Turan çifti yan yatan motosikletle birlikte virajın başladığı noktada bariyerlerin altındaki boşluktan geçti. Motosiklet parçalanırken, Hüseyin Sinan Turan ve eşi Ayşenur Turan, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletlerin alttan geçmesini önlemek için yapılan 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala boşluktan geçerek ölen Turan çiftinin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Motosiklet tutkunu Hüseyin Sinan Turan ve Ayşenur Turan'ın hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Grupta yer alan motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan kazada; Turan çiftinin viraja girerken öndeki motosikleti solladığı, bu sırada yan yatan motosikletin devrilip sürüklenerek 'motorcu dostu bariyer'e 1 metre kala bariyerin altındaki boşluktan geçtiği görüldü. Bariyerdeki boşluktan geçerken ortadaki direğe de çarpıp parçalanan motosiklette bulunan Turan çifti, hayatını kaybetti. Görüntüde, kazayı gören gruptaki motosiklet sürücülerinin durup, yerde yatan Turan çiftinin yanına gittikleri görülürken, bu sırada motosikletin etrafa dağılan parçaları da görüntüye yansıdı.

Çiftin arkadaşı Emrah Çetin, DHA'ya yaptığı açıklamada Sinan ve Ayşenur'un motor kullanmayı çok sevdiklerini söyleyerek, "Belki motorcu dostu bariyerler 1 metre daha uzun olsaydı kurtulabilirlerdi ama olmadı. İkisini de kaybettik" demişti.

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