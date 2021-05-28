Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video

Ümraniye’de sipariş götüren Emrah Bakır’ın kullandığı motosiklet, ters yönde dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Bakır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, geçtiğimiz gün, Akdeniz Caddesi ile Neyzen Tevfik Sokak'ın kesiştiği noktada yaşandı. İddiaya göre aldığı siparişi müşterisine götüren Emrah Bakır'ın kullandığı motosiklet, Emirhan B.'nin ters yönde dönüş yaptığı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan Bakır, ağır yaralı olarak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Görgü tanığı Bayram Sarıkaya, "Sesi duyup çıktığımda tersten dönen bir araç motosiklete çarpmıştı. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Kamera kayıtlarına baktığımızda tersten dönüş yapan araç motora çarpıyor. Yaralı sürücüye vatandaşlar da yardım etmeye koştu ,yaralıyı ambulans alıp hastaneye götürdü" diye konuştu. Selçuk Arslanoğlu da "Motorcu caddeden aşağıya doğru gidiyordu, tersten dönüş yapan bir otomobille çarpıştı.Olay yerinde müdahale edildi ama hastanede hayatını kaybetmiş "dedi.



Kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motokurye, ters şeritten dönüş otomobil ile çarpışıyor.