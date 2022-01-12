Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık bir ay önce evinin önünden çalınan motosikletini bulmak için ilçede bulunan tüm kamera kayıtlarını inceleyen adamın çabası sonuç vermedi. Pişkin hırsızların çaldıkları motosikleti götürme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.