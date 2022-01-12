Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:19
Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
00:47
Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
01:28
Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
01:54
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 11:10
02:26
01:35
Silivri ve Çatalca'nın köylerinde kar yağışı başladı | Video 12.01.2022 | 10:56
03:28
Kadıköy'de ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi | Video 12.01.2022 | 10:48
02:06
02:12
İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video 12.01.2022 | 10:37
02:18
00:28
01:10
01:36
Gaziantep'te yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor | Video 12.01.2022 | 09:27
03:40
00:28
Trafikte böyle korku saçtılar! Yarışan magandalar gözaltında | Video 12.01.2022 | 09:17
00:10
03:52
04:04
Mersin'de DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu | Video 12.01.2022 | 08:56
Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık bir ay önce evinin önünden çalınan motosikletini bulmak için ilçede bulunan tüm kamera kayıtlarını inceleyen adamın çabası sonuç vermedi. Pişkin hırsızların çaldıkları motosikleti götürme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.