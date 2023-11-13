Motosiklet devrildi, ölümden saniyeyle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 13.11.2023 | 12:37 Mersin Erdemli ilçesinde motosiklet devrilince, sürücünün kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede motosikletle seyir halinde olan bir sürücü, yanından kamyonet geçerken dengesini kaybederek yola savruldu. Kamyonet ve arkasından gelen minibüsten son anda kurtulan genç sürücü, kazayı yara almadan atlattı. O anları gören çevre esnafı ise hemen yardıma koştu.Kaza anını görenlerden Hıdır Seven, "Sürücü motorun hakimiyetini kaybetmiş ve devrilmiş. Biz de kazayı görünce olay yerine gittik. Kamyonun altında kalabilirdi, Allah korumuş" dedi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda sürücünün kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.