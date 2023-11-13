Motosiklet devrildi, ölümden saniyeyle kurtuldu! O anlar kamerada | Video
Mersin Erdemli ilçesinde motosiklet devrilince, sürücünün kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anını görenlerden Hıdır Seven, "Sürücü motorun hakimiyetini kaybetmiş ve devrilmiş. Biz de kazayı görünce olay yerine gittik. Kamyonun altında kalabilirdi, Allah korumuş" dedi.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda sürücünün kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu yer aldı.
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