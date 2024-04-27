Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir motosikletin otomobile ok gibi saplandığı ve sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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