6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video

Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video

27.04.2024 | 09:33

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir motosikletin otomobile ok gibi saplandığı ve sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ana caddeden ara sokağa dönmek için manevra yapan otomobile, motosiklet ok gibi saplandı. Kaza da çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; motosikletin araca ok gibi saplandığı ve sürücünün havaya uçtuğu görüldü. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da ’huzur’ uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 01:22
Bursa'da 'huzur' uygulamaları: 17 şüpheli yakalandı | Video 27.04.2024 | 10:47
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 07:32
Doğum gününde darbedilen otizmli genç, geçen yıl da aynı gün dövülmüş! | Video 27.04.2024 | 10:12
Samsun’da AVM’de iki kadının kavgası kamerada | Video 00:33
Samsun'da AVM'de iki kadının kavgası kamerada | Video 27.04.2024 | 10:03
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 00:34
Motosiklet, dönüş yapan otomobile ok gibi böyle saplandı | Video 27.04.2024 | 09:33
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 05:07
Esenyurt’ta bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar kamerada | Video 27.04.2024 | 09:25
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 03:27
Annesi doğumda ölen kuzuya bebek gibi bakıyorlar | Video 27.04.2024 | 09:54
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 02:18
Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video 27.04.2024 | 09:53
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 01:05
Köpek balığını görüntüleyen amatör balıkçının yaşadığı heyecan kamerada | Video 27.04.2024 | 09:23
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 00:35
Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 27.04.2024 | 09:23
Bağ evi fareleri yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Bağ evi fareleri yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi | Video 27.04.2024 | 09:23
Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi | Video 03:43
Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi | Video 27.04.2024 | 08:51
’Alan’ yakında atv’de başlıyor! 00:43
'Alan' yakında atv'de başlıyor! 27.04.2024 | 09:11
Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı | Video 01:24
Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı | Video 27.04.2024 | 08:51
Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı! 48:06
Esra Erol’da çocuk gelin skandalını kanıtlayan belge! Canlı yayında aile böyle gözaltına alındı! 26.04.2024 | 20:40
Karabük’te uyuşturucu operasyonu | Video 00:43
Karabük'te uyuşturucu operasyonu | Video 26.04.2024 | 16:28
İlknur’un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 01:43
İlknur'un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 26.04.2024 | 15:39
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 05:38
Kapısı açık otobüsten düşen Hatice Sabahi entübe edildi; ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi | Video 26.04.2024 | 15:39
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 01:44
Kartal’da rezidansta öldürülmüştü! Şarkıcı Yalın’ın kuzeni olduğu çıktı | Video 26.04.2024 | 15:37
Şarköy’de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 00:33
Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 15:12
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 02:15
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 26.04.2024 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA