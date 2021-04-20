Video Yaşam Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi | Video

Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi | Video

Motosiklet hırsızları 30 dakikada yakayı ele verdi | Video
20.04.2021 | 08:13

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 kişinin çaldığı motosiklet yarım saat sonra polis ekipleri tarafından bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı bilgisini alan Asayiş Büro Amirliği olay yerine sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekipleri, araştırmalar sonucunda motosikleti terk edilmiş şekilde buldu. Motosikleti çalan 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sahibi Mahmut B., "Motosikletin park ettiğim yerde olmadığını görünce polis merkezini aradım polislerde sağ olsun yardımcı oldular. Çok kısa bir sürede motosikletim bulundu. Bulunduğu için çok memnunum motosikletimi bulduğu için polis teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi

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