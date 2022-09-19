Motosiklet hırsızları önce kameraya ardından polise yakalandı | Video

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Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2’si tutuklandı.
Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.'nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olduğu öğrenilen Yılmaz B.'nin, ayrı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.