Video Yaşam Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video
28.03.2021 | 13:56

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden tespit edilerek yakalanan ve 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart 2021 Perşembe günü Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelisi şahıs yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anları sonrası kimliği tespit edilen ve 13 suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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