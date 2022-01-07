Video Yaşam Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler | Video
Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler | Video

Motosiklet ile geldiler, başka motosikleti çalıp gittiler | Video

07.01.2022 | 10:06

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Arnavutköy'de doğalgaz borusuna bağlı motosikletin kilidini demir kesme makasıyla kıran hırsız, motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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