Motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
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Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Motosiklet sürücüsü ve arasında bulunan yolcunun hayatını kaybettiği motosiklet kazası ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan caddeye çıkan tıra o sırada kavşaktan geçen motosikletin çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.