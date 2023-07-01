Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video
Eskişehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren ve güzel sanatlar fakültesinde okuyarak ressam olma hayali kuran 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ezgi'nin cansız bedeni Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Ezgi Nehir Uçarlı'nın babası Mustafa Uçarlı, annesi Arife Sağlam, kız kardeşi Deniz Uçarlı, yakınları ve arkadaşları katıldı
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