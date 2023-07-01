Video Yaşam Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video

01.07.2023 | 15:13

Eskişehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda dün gece 02.00 saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, hayatını kaybetti. Ezgi'nin yolcu konumunda bulunduğu motosikleti kullanan ve 1,65 promil alkollü olan 30 yaşındaki Gökhan Demirkapı, tedavisinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına giren ve güzel sanatlar fakültesinde okuyarak ressam olma hayali kuran 18 yaşındaki Ezgi Nehir Uçarlı, otopsi işlemlerinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ezgi'nin cansız bedeni Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Ezgi Nehir Uçarlı'nın babası Mustafa Uçarlı, annesi Arife Sağlam, kız kardeşi Deniz Uçarlı, yakınları ve arkadaşları katıldı

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:14
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.07.2023 | 15:13
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 06:04
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 01.07.2023 | 14:39
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01:18
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01.07.2023 | 14:45
İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 05:06
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 14:34
Trabzon’da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 05:11
Trabzon'da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 01.07.2023 | 13:40
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 00:51
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 01.07.2023 | 14:31
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 02:27
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 01.07.2023 | 13:38
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 02:23
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 00:27
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 00:39
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 01.07.2023 | 11:13
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01:18
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01.07.2023 | 11:06
Samsun’da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01:53
Samsun'da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01.07.2023 | 09:48
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:59
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.07.2023 | 09:47
Samsun’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:11
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46
İzmir’de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 00:29
İzmir'de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:44
Beşiktaş İskelesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:43
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01:55
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, sürücü olay yerinden kaçtı | Video 01.07.2023 | 08:43
Bu kadarına da ’pes’ dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 00:59
Bu kadarına da 'pes' dedirten hırsız kamerada: Demir kapıyı kırıp çocuklarını salıncakta salladı | Video 01.07.2023 | 01:27
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 00:30
Şarjdaki telefonu çıkartırken elektrik akımına kapıldı | Video 30.06.2023 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA