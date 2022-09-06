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OTOMATİK OYNAT
02:21
Motosiklet orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.09.2022 | 10:01
07:14
01:28
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 06.09.2022 | 09:28
01:00
Bursa'da lüks otelde yangın paniği | Video 06.09.2022 | 08:32
03:25
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 06.09.2022 | 08:32
03:57
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
01:28
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
06:27
Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video 05.09.2022 | 20:45
01:33
01:59
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:53
01:04
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:14
01:06
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Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video 05.09.2022 | 16:23
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Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın | Video 05.09.2022 | 15:21
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Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 15:35
01:41
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, motosikletin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.