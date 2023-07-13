Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kadın motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürcüsünde kask olmadığı belirlenen ve motosikletin adeta ok gibi otomobile saplandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Motosikletin tali yolda otomobile adeta ok gibi saplandığı kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle ikiyi bölünen motosiklet sürücüsü olduğu yere yağılırken kazalı görevler yardıma koştu.
KASİS KONULMASI TALESİ
Kavşakta kazasız gün geçmediğini, bazen 2-3 kaza birden yaşandığını belirten bir mahalle sakini "Bu kadar kazaya rağmen önlem alınmıyor. En azından belediye tali yola kasis yaparak bu kazaları biraz olsun önleyebilir" diye konuştu.
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