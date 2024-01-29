Motosiklet pikaba böyle çarptı! Feci kaza kamerada | Video 29.01.2024 | 09:16 Hatay’da motosikletin seyir halindeki pikaba ok gibi saplandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Dörtyol ilçesi Hasan İkiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, cadde kesişimin de seyir halindeki pikaba ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dehşet veren kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.