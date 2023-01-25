Motosiklet sokak ortasında alev alev yandı! O anlar kamerada | Video
Mersin'de yol kenarında alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde kısmen hasar oluştu.
Motosikletin alev topuna döndüğü anlar ve esnafların yangını söndürme çabası çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. Motosikletin plakası ve sürücüsünün belirlenmesine yönelik çalışma ise sürüyor.
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