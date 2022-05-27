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OTOMATİK OYNAT
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Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı! O anlar kamerada | Video 27.05.2022 | 16:04
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1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 27.05.2022 | 12:24
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Sultanbeyli’de bir koluyla sürdüğü motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla da kucağına yüz üstü uzattığı bebeği tutan motosikletli sürücü görenleri şoke etti. Sürücünün, bebeğin ve kendisinin canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından kameraya kaydedildi.