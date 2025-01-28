Motosiklet sürücüsü çarptığı aracın üzerinden böyle uçtu | Video 28.01.2025 | 10:49 Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünü otomobilin üzerinden diğer tarafa uçuran kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1026 sokakta meydana geldi. Atatürk Caddesi istikametine gitmekte olan İrem F. Ç.'nin kullandığı 07 ASS 626 plakalı otomobil ile 1027 sokakta seyir halindeki Hasan E. Y.'nın kullandığı 07 BDR 513 plakalı motorlu bisiklet ile Hocaoğlu Camii önünde bulunan kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.