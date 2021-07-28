Motosiklet sürücüsü kadına hırsızlık şoku! Kanlar içerisindeyken telefonunu çaldılar | Video

İstanbul Şişli’de bir firmada satış danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Meltem Demirbaş, motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle yere yığılan Demirbaş, acı içinde kıvranırken ikinci bir şok daha yaşadı. Genç kadının henüz bir hafta önce aldığı telefonu, kanlar içerisinde olduğu ısrada başında bekleyen bir kişi tarafından çalındı. O anları SABAH’a anlatan Demirbaş “Ben yerde canımın derdiyken telefonum çalındı. Yaşadığım olay tam bir insanlık ayıbı” diye konuştu.