Motosiklet sürücüsü önce yayaya çaptı sonra yerde sürüklendi | Video

Tekirdağ Çorlu’da motosikletli kurye, okuldan çıkarken yaya geçidini kullanan 7 yaşındaki yabancı uyruklu 1. sınıf öğrencisine çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Aziz Günden İlkokulu karşısında meydana geldi. Okuldan çıkan 7 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi kız çocuğu Ragad Haser, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullandı. Bu sırada otogar istikametine seyreden Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı motosiklet küçük kıza çarptı.



Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Yılmaz ile yaya kız çocuğu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ilk müdahalesi sonrası yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.