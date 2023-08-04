Video Yaşam Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı! O anlar kamerada | Video
Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı! O anlar kamerada | Video

Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı! O anlar kamerada | Video

04.08.2023 | 09:48

Bursa’da bir araç önce motosiklet sürücüsüne çarptı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdan ilerleyen araç sürücüsü, aynasını kullanmadan yola inmeye çalışınca yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü yere düşerken, araç olay yerinden kaçtı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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