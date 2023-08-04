Motosiklet sürücüsüne çarpıp böyle kaçtı | Video
Bursa’da bir araç önce motosiklet sürücüsüne çarptı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçtı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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