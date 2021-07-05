Video Yaşam Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video

Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video
05.07.2021 | 13:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 00:22
Otomobilin çarptığı yayanın yanından geçip gittiler | Video 05.07.2021 | 14:32
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 03:25
Bursa’da 10 milyonluk ‘change’ operasyonu | Video 05.07.2021 | 14:09
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 01:14
Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu | Video 05.07.2021 | 14:09
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 16:57
Son dakika! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak baskınlara neden oldu | Video 05.07.2021 | 14:19
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 04:16
Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü | Video 05.07.2021 | 13:50
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 00:52
Motosiklet sürücüsünün feci ölümü güvenlik kamerasında | Video 05.07.2021 | 13:44
Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 00:35
Tunceli'de bir kişinin kolunun koptuğu bir kişinin öldüğü feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı! 05.07.2021 | 13:24
Arkadaşının kolunun koptuğu kazada yaralanan motosikletli kurtarılamadı | Video 00:35
Arkadaşının kolunun koptuğu kazada yaralanan motosikletli kurtarılamadı | Video 05.07.2021 | 13:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 00:31
Tunceli'de Anadolu sincabının gülümseten kayısı ziyafeti kamerada 05.07.2021 | 13:24
İnternet kafeye gidiyorum diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video 04:08
"İnternet kafeye gidiyorum" diye evden çıkan Nesrin'den 4 yıldır haber yok | Video 05.07.2021 | 13:16
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 00:17
Denizli'de gençlerin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 05.07.2021 | 13:16
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video 00:58
Tokat’ta feci kaza: Hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti | Video 05.07.2021 | 13:16
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı | Video 00:42
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı | Video 05.07.2021 | 13:16
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 01:02
Batman’da beton çöp kutusuna sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 05.07.2021 | 13:16
Adana'da yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı 00:43
Adana'da yan baktılar, diye bakkalda 2 kişiyi bıçakladı 05.07.2021 | 11:56
İstanbul Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada 04:12
İstanbul Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada 05.07.2021 | 12:05
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da beton mikseri devrildi 02:45
SON DAKİKA: İstanbul Tuzla'da beton mikseri devrildi 05.07.2021 | 11:56
Kripto para cinayeti kamerada | Video 03:31
Kripto para cinayeti kamerada | Video 05.07.2021 | 12:03
İstanbul’da otobüs ile kamyon çarpıştı! Sürücü araçta sıkıştı! Olay yerinde ilk görüntüler... 00:40
İstanbul’da otobüs ile kamyon çarpıştı! Sürücü araçta sıkıştı! Olay yerinde ilk görüntüler... 05.07.2021 | 12:12
Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu | Video 02:29
Sokak köpeği 8 yaşındaki Mehmet'in yanağını koparıyordu | Video 05.07.2021 | 11:58

Antalya’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü, önüne çıkan araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde şehir merkezine doğru ilerlemekte olan plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü Mehmet B. (55), karşı yönden gelen ve sola dönüş yapmak isteyen Barış P.'nin (40) kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü havaya fırlayarak takla attı. Zemine sert bir şekilde düşen sürücü ağır yaralandı.

Diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet B., kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde süratle gelen motosiklet sürücüsünün önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü. Daha sonra ise takla atan sürücü sert bir şekilde zemine düşüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA