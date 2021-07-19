Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:04
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 19.07.2021 | 15:42
05:17
Bursa'daki kol çatlatan kurbanlık pazarlığı kamerada! 19.07.2021 | 13:54
00:42
Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video 19.07.2021 | 15:16
00:28
Susuzluktan bitkin düşen kaplumbağaya eliyle su içirdi | Video 19.07.2021 | 14:26
03:05
Adana'da "Balotelli" 2 bin 400 liraya satıldı | Video 19.07.2021 | 14:13
02:20
Muğla'da araç kuyruğunun önü arkası yok | Video 19.07.2021 | 14:13
00:52
Alkolün etkisiyle yanlış iş yerine saldırdı | Video 19.07.2021 | 14:13
00:15
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 19.07.2021 | 14:13
05:17
Kurbanlık pazarlığı sırasında kolu çatladı | Video 19.07.2021 | 13:31
03:24
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi | Video 19.07.2021 | 13:10
06:38
02:24
03:38
Firar eden kurbanlık koçlar trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 13:00
06:03
"Oğlum daha 10 yaşındayken 'anne ben şehit olacağım' derdi" 19.07.2021 | 12:48
01:52
Uludağ'da bir turist, ayı saldırısına uğradı | Video 19.07.2021 | 12:59
01:12
02:23
İstanbul TIR dorsesinden kayan yüzlerce dolu damacana yola devrildi 19.07.2021 | 12:48
03:37
Kaçan kurbanlık boğanın önüne çıkanı devirdiği korku dolu anlar kamerada 19.07.2021 | 12:53
07:51
04:01
Dolmuş şoförü kural tanımaz yolcudan canını zor kurtardı | Video 19.07.2021 | 12:06
Antalya'da minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle adeta minibüse yapışan motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil istikametinden Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Sinan Ceylan yönetimindeki motosiklet, kavşaktan otel istikametine dönüş yapan İhsan Baydaş yönetimindeki minibüse yandan çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Hastanesi'ne kaldırıldı