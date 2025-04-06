Video Yaşam Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

06.04.2025 | 12:37

Esenyurt E-5'te motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay, dün Esenyurt E-5 Karayolu'nda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü kayganlaşan yolda gidon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosiklet yol kenarına doğru sürüklendi. Arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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