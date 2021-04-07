Video Yaşam Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video

Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video

Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video
07.04.2021 | 13:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 02:22
Çocuklar ders çalıştığı sırada eve silahlı saldırı düzenlendi | Video 07.04.2021 | 15:18
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 04:55
Üniversiteli Simay'ın ölümünde ihmal iddiası | Video 07.04.2021 | 14:53
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
Kartal'da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu | Video 02:39
Kartal'da 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: "Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu" | Video 07.04.2021 | 14:04
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: Görüntüleri izlediğimde şok oldum | Video 09:07
Kardeşlerinin darp edip kaynar suyla haşladığı eşine sahip çıktı: "Görüntüleri izlediğimde şok oldum" | Video 07.04.2021 | 13:36
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 01:02
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 07.04.2021 | 12:43
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 02:07
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 07.04.2021 | 13:43
Bursa'da kısıtlamada restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yerine ceza yağdı! 01:31
Bursa'da kısıtlamada restoranda yemek yiyen 15 kişiye ve iş yerine ceza yağdı! 07.04.2021 | 12:43
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 03:26
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 07.04.2021 | 12:43
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 00:49
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 07.04.2021 | 12:43
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 00:33
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 07.04.2021 | 10:39
Ayakkabıma kadar gasp edildim demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video 02:31
"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 12:22
NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video 03:41
NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video 07.04.2021 | 12:22
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan dehşet evinden şok görüntüler! Ölen kadının kıyafetlerini giyip... 12:40
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı'dan dehşet evinden şok görüntüler! Ölen kadının kıyafetlerini giyip... 07.04.2021 | 11:45
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu 00:25
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile canlı yayında vatandaşlara 'Salak' dediği video sosyal medyada olay oldu 07.04.2021 | 11:54
Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video 00:27
Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video 07.04.2021 | 11:27
Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:41
Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video 07.04.2021 | 11:27
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 00:47
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 07.04.2021 | 11:27

Antalya'da motosiklet ile ticari aracın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kavşaktan çıkan araca hızla çarpan motosiklet sürücü motosikletin üzerinden savrulurken başındaki kask sayesinde hayata tutundu. kazanın yaşandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafınan kayıt altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Manavgat ilçesi Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhittin Ersoy Bulvarına çıkmakta olan Hikmet Erol'un kullandığı otomobil, Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Rıdvan Çelik'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp asfaltta sürüklenen motosikletin sürücüsü Rıdvan Çelik başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Çelik, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı bölgede bulunan 2 aynı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kavşağa hızlı girdiği, otomobilin ise dur levhasına rağmen dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı gözlenirken, motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle asfalta fırladığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA