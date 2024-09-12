Motosiklet tamirhanesi süsü verilen uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünün ihbar üzerine takibe aldığı uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda satışa hazır 4 kilogram ‘Çikolata Kubar’ isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.
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