Motosiklet tamirhanesi süsü verilen uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 12.09.2024 | 09:22 Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğünün ihbar üzerine takibe aldığı uyuşturucu tacirlerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda satışa hazır 4 kilogram ‘Çikolata Kubar’ isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta meydana geldi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri tarafından ihbar üzerine takibe alınan uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen motosiklet tamirhanesi süsü verilmiş dükkana baskın yapıldı. Yapılan baskında dükkanda bulunan iki şüpheli polise saldırdı. Ekipler 2 şüpheliyi de kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan aramalar sonucunda, 4 kilogram satışa hazır halde 'Çikolata Kubar' ismi verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.