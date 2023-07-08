Video Yaşam Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video
Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video

Motosiklet tutkunu Adnan, evinde ölü bulundu | Video

08.07.2023 | 14:30

KARABÜK'te yakınlarının haber alamadığı Adnan Almalı (27) evinde ölü bulundu. Motosiklet tutkunu olan Almalı'nın şeker komasına girmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Almalı'nın kapıyı açmaması ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler kapıyı açarak içeri girdiklerinde Almalı'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Şeker hastası Almalı'nın cesedi evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Almalı'nın şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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