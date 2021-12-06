Video Yaşam Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu | Video
Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu | Video

Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu | Video

06.12.2021 | 10:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu | Video 02:17
Motosiklet üzerinde oynayan çocuklar gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu | Video 06.12.2021 | 10:58
Adana’da ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı | Video 03:31
Adana’da ilk defa drone gören Roman çocukların mutluluğu kameralara yansıdı | Video 06.12.2021 | 10:58
SON DAKİKA: Müge Anlı’da karısı kaçan koca gözyaşlarına boğuldu! ’Daha önce de üç dört defa...’ Müge Anlı’da şok itiraflar 13:05
SON DAKİKA: Müge Anlı'da karısı kaçan koca gözyaşlarına boğuldu! 'Daha önce de üç dört defa...' Müge Anlı'da şok itiraflar 06.12.2021 | 10:55
Maltepe’de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada | Video 01:57
Maltepe’de akaryakıt istasyonundaki araba kokusu hırsızlığı kamerada | Video 06.12.2021 | 10:58
Küçük Venedik’te muhteşem gün batımı | Video 01:57
Küçük Venedik'te muhteşem gün batımı | Video 06.12.2021 | 10:36
Başkent’te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video 01:06
Başkent'te yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu... 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi! | Video 06.12.2021 | 10:41
Müge Anlı canlı izle: 6 Aralık 2021 Pazartesi atv izle! Demet Akbağ Müge Anlı’ya ödülünü böyle takdim etti... 11:14
Müge Anlı canlı izle: 6 Aralık 2021 Pazartesi atv izle! Demet Akbağ Müge Anlı'ya ödülünü böyle takdim etti... 06.12.2021 | 10:35
Ardahan’da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video 00:34
Ardahan'da kedi ile tilkinin gülümseten kavgası kamerada | Video 06.12.2021 | 10:34
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video 01:31
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti | Video 06.12.2021 | 10:20
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video 02:45
Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video 06.12.2021 | 10:20
Beylikdüzü’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:44
Beylikdüzü’nde yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 06.12.2021 | 10:20
Antalya’da korku dolu anlar! Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı | Video 05:11
Antalya’da korku dolu anlar! Tarihi bina alev aldı, mahsur kalan kadın ikinci kattan atlayarak hayatta kaldı | Video 06.12.2021 | 09:51
Takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı | Video 02:19
Takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı | Video 06.12.2021 | 10:20
Bayburtlu Pala’nın’ 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı | Video 05:31
Bayburtlu Pala’nın’ 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı | Video 06.12.2021 | 09:51
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı! Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 02:19
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı! Esenyurt’ta takı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 06.12.2021 | 10:07
Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 01:51
Kilis’te zincirleme kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı | Video 06.12.2021 | 09:38
Kars gündüz eksi 14’ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video 03:46
Kars gündüz eksi 14'ü gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu | Video 06.12.2021 | 09:55
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor | Video 05:50
Klasik araçlara ikinci baharını yaşatıyor | Video 06.12.2021 | 09:23
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video 00:43
Video çekmek için trafikte arabadan sarkan şahıs yürekleri ağıza getirdi | Video 06.12.2021 | 09:14
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 01:26
Bursa’da film sahnelerini aratmayan uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 06.12.2021 | 09:22

Kartal’da motokuryenin restorana girerken kontak anahtarını üzerinde bıraktığı motosiklet, restoran sahibinin çocuklarının oyun odağı oldu. 6 ve 3 yaşındaki iki çocuk motosikletin üzerine binip gaza basınca kaza meydana geldi. Bir anda yola fırlayan motosiklet devrildi, motosikletten düşen çocuklar ise şans eseri yoldan geçen otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kartal'da geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bir restoranda çalışan motokurye, teslimata çıkmak üzere restorana girdi. Motokuryenin kontak anahtarını motosiklette bıraktığını fark eden restoran sahibinin 6 ve 3 yaşındaki çocukları, motosikletle oynamaya başladı. Anahtarı çevirerek motosikleti çalıştıran Ahmet ve Ömer kardeşler, gaza basınca motosiklet bir anda yola fırladı. Yola fırlayan motosiklet bir anda devrildi, üzerindeki çocuklar ise düştü. O sırada yoldan başka bir otomobilin geçmiyor oluşu, küçük çocukların araç altında kalma ihtimalini engellemiş oldu.

Çocukların babası Mustafa Kayabaşı, "Arkadaş içeriye paketle girdi. Çocuklardan biri anahtarı çevirdi. Biri de gaza bastı. Allah'tan yolda o anda fazla araba yoktu. Motosiklet yola çıkıp kaldırıma düşüyor. Allah'a şükür çocuklarda bir şey yok" dedi.

İki küçük çocuğun oynadıkları motosikletle yola fırlayıp düştükleri anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA