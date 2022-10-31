Video Yaşam Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video

31.10.2022 | 23:48

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Adana'da bir kişi, motosikletin arka kısmındaki taşıma kutusuna oturarak, tehlikeli bir şekilde yolcuk etti. Bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

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