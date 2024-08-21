Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video 21.08.2024 | 10:09 Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybetti. Kazayı kıl payı atlatan sürücü, güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet sunan arkadaşları ise gülerek tepki verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen bir kişi arkadaşlarının şakasına maruz kalınca ölümle burun buruna geldi. Sokak arasında ilerleyen motosikletli, arkadaşlarının yanından geçtiği esnada ensesine yediği tokatla dengesini kaybetti. Son anda direksiyon hakimiyetini toplayan sürücü, kazayı kıl kapı atlattı. O anlar kameraya yansırken, arkadaşları ise yaşadığı kısa süreli şoka gülerek tepki verdi.