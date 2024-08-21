Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video
Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybetti. Kazayı kıl payı atlatan sürücü, güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet sunan arkadaşları ise gülerek tepki verdi.
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