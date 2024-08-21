Video Yaşam Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video
Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video

Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video

21.08.2024 | 10:09

Bursa'da motosikletle arkadaşlarının yanından geçen kişi, araç üstünde yediği tokatla dengesini kaybetti. Kazayı kıl payı atlatan sürücü, güvenlik kamerasına yansırken, kazaya sebebiyet sunan arkadaşları ise gülerek tepki verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde motosikletle ilerleyen bir kişi arkadaşlarının şakasına maruz kalınca ölümle burun buruna geldi. Sokak arasında ilerleyen motosikletli, arkadaşlarının yanından geçtiği esnada ensesine yediği tokatla dengesini kaybetti. Son anda direksiyon hakimiyetini toplayan sürücü, kazayı kıl kapı atlattı. O anlar kameraya yansırken, arkadaşları ise yaşadığı kısa süreli şoka gülerek tepki verdi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video 00:20
Motosiklet üzerindeki arkadaşına yaptığı şaka, ölümle burun buruna getirdi! O anlar kamerada | Video 21.08.2024 | 10:09
Kartal’da drift atan sürücüye 35 bin TL para cezası | Video 00:13
Kartal’da drift atan sürücüye 35 bin TL para cezası | Video 21.08.2024 | 09:54
Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 01:31
Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu | Video 21.08.2024 | 09:51
Esenyurt’ta komşu kavgasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi | Video 03:58
Esenyurt'ta komşu kavgasında pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar böyle görüntülendi | Video 21.08.2024 | 09:34
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video 02:06
Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video 21.08.2024 | 09:34
Hatay’da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu 01:31
Hatay'da halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu 21.08.2024 | 09:35
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü | Video 01:03
Kızlarının düğününe giderken kaza yaptılar: 4 ölü | Video 21.08.2024 | 09:02
Çorum’da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video 01:17
Çorum'da korkunç kaza! Otomobil ve kamyon çarpıştı: 2 ölü | Video 21.08.2024 | 08:58
Aydın’da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 03:01
Aydın'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı | Video 21.08.2024 | 08:41
İstanbul Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp 04:22
İstanbul Sarıyer’de tekne battı: 3 kişi yüzerek kurtuldu, 1 kişi kayıp 21.08.2024 | 08:22
Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı 05:50
Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı 21.08.2024 | 08:22
Kağıthane’de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı 06:04
Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürülmesiyle ilgili 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı 21.08.2024 | 08:21
SON DAKİKA | Aydın’da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı 03:01
SON DAKİKA | Aydın'da feci kaza! Yolcu otobüsü yan yattı: 1 ölü, 10 yaralı 21.08.2024 | 08:36
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı | Video 00:55
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı | Video 20.08.2024 | 16:43
Entübe edilen Reha Muhtar’ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: Oğluma ulaşamıyorum! | Video 01:24
Entübe edilen Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur’dan şok açıklama: "Oğluma ulaşamıyorum!" | Video 20.08.2024 | 16:33
Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 02:00
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.08.2024 | 16:29
Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:37
Galata Kulesi ile dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 20.08.2024 | 16:11
Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 00:48
Bankadaki silahla yaralamanın görüntüsü ortaya çıktı! Teslim olan silahlı saldırgan tutuklandı | Video 20.08.2024 | 14:55
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 00:40
Fatih’te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada | Video 20.08.2024 | 14:46
Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat’ı ziyaret etti | Video 01:15
Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 20.08.2024 | 14:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA